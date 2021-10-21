"الاشتراك بدعوة خاصة".. ترامب يطلق شبكة للتواصل الاجتماعي

2021/10/21 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم "تروث سوشل" (TRUTH Social) .

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