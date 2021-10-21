صحف الخميس تتابع تطورات الاحتجاج على نتائج الانتخابات وسيناريوهات تحالفات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة

2021/10/21 | 07:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الحادي والعشرين من تشرين الاول ، تطورات الاحتجاج على نتائج الانتخابات ، والسيناريوهات المحتملة لتحالفات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة ..وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية .عن تطورات الاحتجاج ، قالت صحيفة / الزمان / :" جددت قوى الاطار التنسيقي رفضها لاي مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة قبل حسم نتائج الانتخابات ".ونقلت الصحيفة عن مصادر ، لم تسمها ، ان الاجتماع الذي ضم قوى الاطار التنسيقي شدد على انه لا مفاوضات قبل انجلاء الغبرة وتصحيح ما خربته ارباكات المفوضية وتقديم الادلة القانونية على اي نتيجة نهائية بعد الاستجابة لكل الطعون والاعتراضات.واكدت المصادر ، حسب الصحيفة :" ان الاطار جدد تماسكه بموقفه الرافض لما اعلن من نتائج".واشارت الصحيفة الى لقاء رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع وفد الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري .وتابعت ، نقلا عن بيان لمكتب رئيس تحالف قوى الدولة :" ان الحكيم شدد خلال اللقاء على اهمية الوئام الوطني ورسائل الاطمئنان المتبادلة بين جميع الاطراف.وقال ان الانتخابات كانت وسيلة لخروج العراق من ازمة سياسية كان قد عاشها في مرحلة سابقة ، لذا لابد ان تسهم نتائجها في تحقيق تطلعات الشعب ومطالبه بالخدمات وفرص العمل وحفظ الدولة وسيادتها ".وجدد الحكيم تأكيده على ضرورة النظر بالشكاوى والطعون المقدمة من الكتل السياسية ، مبينا :" ان الطعون والشكاوى ليست سبيلا لتقدم هذه الكتلة او تراجع تلك ، بقدر ما هي وسيلة لتعزيز الثقة بالممارسة الانتخابية واعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية العراقية وتراكمها الايجابي".صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن السيناريوهات المحتملة لتحالفات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي علي البيدر:" ان نتائج الانتخابات طبيعية وهذه ردة فعل الشارع بمعاقبة بعض الفاسدين ومعاقبة السلاح، وان ردود الفعل المعترضة على النتائج يقدم عليها الخاسرون في كل انتخابات ".وعن طبيعة التحالفات والاصطفافات القادمة، قال البيدر :" هنالك خندقان، الخندق الأول والاقوى والاقرب لتشكيل الحكومة مثلث اضلاعه “الكتلة الصدرية” و”تقدم والكتل المتحالفة معها” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” برئاسة مسعود بارزاني، أما الخندق الثاني فيمثله “اليكتي” وما يسمى بـ”الاطار التنسيقي” وربما قد يلتحق به تحالف “عزم” اذا رفض ان يكون في تحالف مع الخندق الاول".واضاف :" ربما يعاد تشكيل بيوت المكونات الطائفية الثلاث ، الكرد والشيعة وكذلك السنة، ويخرجون بثوب جديد وعباءة جديدة بمشاريع شكلية وتعاد نفس الاخفاقات والتوافقات التي تسببت بكل تلك الكوارث على مدار العقدين الماضيين".ورأى المحلل :" ان هذه الدورة تمثل الفرصة الذهبية للمستقلين كونهم يحظون بتأييد منقطع النظير على المستوى الشعبي".في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي دور مجلس ادارة القطاع الخاص في عملية التنمية في العراق .وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يعد تشكيل مجلس ادارة القطاع الخاص، الذي اشرفت عليه وزارة التخطيط، الخطوة الاولى على الطريق الصحيح باتجاه منحه قيادة وريادة التنمية في العراق".واضافت :" رغم ان دور هذا المجلس مؤقت، فهناك توقعات بانه سيكون غير منتج لعدم ارتباطه مباشرة برئاسة مجلس الوزراء/ اللجنة الاقتصادية، ليكون القرار صادرا عن اصحابه الى ذوي الشأن مباشرة ".ونقلت / الصباح / قول الامين العام لاتحاد رجال الاعمال وكالة، عبد الحسن الزيادي :" ان تقييد المجلس وحصره بوزارة التخطيط سيجعل منه حلقة اقتصادية روتينية، مرتبطة بالوزارة فقط دون ان يكون منتجا او فاعلا في الواقع".واضاف الزيادي :" ان وجود نظام الاقتصاد الحر في العراق، يتطلب وجود قطاع خاص، يمتلك القدرة والمرونة الكافية، لادارة هذا السوق، وفقا للسياسات التنموية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، لا ان يقيد مجلس القطاع الخاص، لان البلد بحاجة الى من يرسم سياسات اقتصادية متكاملة يكون فيها دور الحكومة الاشراف على نشاطات القطاع الخاص فقط والتنفيذ يكون من قبله"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الخميس تتابع تطورات الاحتجاج على نتائج الانتخابات وسيناريوهات تحالفات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الخميس تتابع تطورات الاحتجاج على نتائج الانتخابات وسيناريوهات تحالفات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).