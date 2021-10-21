2021/10/21 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (سي دي سي)، بين تفشي "السالمونيلا" في 37 ولاية أميركية، وبعض البصل المستورد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير أميركي بعد إصابة 600 شخص بـ"السالمونيلا" ودعوة للتخلص من نوع بصل محدد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير أميركي بعد إصابة 600 شخص بـ"السالمونيلا" ودعوة للتخلص من نوع بصل محدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).