دراسة تكشف نسبة الأجسام المضادة في الجسم بعد الجرعة الثالثة من فايرز

2021/10/21 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة إسرائيلية أن تلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر تضاعف الأجسام المضادة 50 مرة، وذلك بعد رصد 346 عاملا في مجال الرعاية الصحية سبق وتلقوا الجرعة الثانية قبل ثمانية أشهر، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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