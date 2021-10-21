شاهد صدمة بحارة عندما تفاجأوا بسمكة شمس عملاقة

2021/10/21 | 08:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصدق علماء الأحياء البحرية أعينهم عندما تفاجأوا بسمكة الشمس العملاقة التي علقت في شباك قارب صيد قبالة سواحل مدينة سبتة.

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