2021/10/21 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، الأربعاء، إنه تم العثور على "بقايا بشرية على ما يبدو بالقرب من محمية طبيعية" في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث كان المسؤولون يبحثون عن بريان لوندري (23 عاما)، خطيب غابي بيتيتو، وهي الفتاة الأميركية التي عثر على جثتها أواخر سبتمبر الماضي، بعد اختفائها خلال رحلة مع خطيبها في أغسطس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقايا بشرية وحقيبة ظهر.. تطور جديد في قضية خطيب غابي بيتيتو المفقود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقايا بشرية وحقيبة ظهر.. تطور جديد في قضية خطيب غابي بيتيتو المفقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).