2021/10/21 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها ستبحث خلال جولتها إلى السعودية وقطر علاقات شراكة جديدة للتوصل إلى “صفقة رابحة للجميع”.وقالت الحكومة البريطانية، في بيان أصدرته فجر الخميس، إن تراس “ستستفيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر لعقد صفقة “رابح-رابح” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر لعقد صفقة “رابح-رابح”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الخارجية البريطانية تزور السعودية وقطر لعقد صفقة “رابح-رابح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).