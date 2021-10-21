"لمواجهة الاستبداد".. ترامب يطلق شركة إعلامية وشبكة تواصل اجتماعي بعد حظره

2021/10/21 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان، تأسيس شركة تسمى "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" وإطلاق شبكة تواصل اجتماعي لمواجهة ما وصفه بـ"استبداد شركات التكنولوجيا العملاقة" بعد حظر حساباته على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي.

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