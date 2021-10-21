نداء برسم الاشقاء في أربيل قبل فوات الاوان - صلاح بدرالدين

2021/10/21 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين التوجه الى أشقائنا في كردستان العراق بخصوص الملف الكردي السوري ، وتحديدا بما يتعلق بمآلات الحالة اليائسة ( للمجلس الوطني الكردي ) في هذه الظروف البالغة الدقة والخطورة ، هو الطريق الأنسب ، والاسرع لتدارك الامر ، ومعالجته ان لم تكن متاخرة ، وذلك لسببين وجيهين ، الأول : هوقيام رئاسة الإقليم على مدى عقد من الزمن ، بدعم واحتضان المجلس كمكون كان يعتبر انه يمثل تطلعات الكرد السوريين ، والثاني : رغم از ......





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