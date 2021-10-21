من أجل إنقاذ الثورة السودانية - محمد حسام

2021/10/21 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسام الثورة السودانية تمر من مفترق طرق، والضباع تتجهز لنهشها، وما التحركات الأخيرة من قبل العسكريين إلا دليل على ذلك، وجرس إنذار مبكر للثورة وجماهيرها، رسالة تحذير يجب أن يتعامل معها الثوريون بجدية وأن يتجهزوا لما هو قادم من معارك لن تكون هينة، يجب أن نتسلح بالتنظيم الكافي والنظرية الثورية، وقبل كل شئ بدراسة تجربتنا الذاتية وأخطائها وكيف وصلت الثورة إلى مأزقها الحالي.عامان وقليل على توقيع الإتف ......





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