2021/10/21 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عينَّ مجلس الخدمة الاتحادي نحو 56 ألف خـريـج مـن المشمولين بـقـانـون تــدرج ذوي المهن الطبية وباشروا وظائفهم فعليا.وقال مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس ارام صباح عثمان في تصريح صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يعلن تعيين 56 الف خريج من ذوي المهن الصحية المركز الخبري الوطني.

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