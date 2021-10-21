2021/10/21 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون بجراح بانفجار قوي هز مطعما في مدينة شنيانغ شمال شرقي الصين صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت مديرية الدعاية المحلية.وقالت المديرية إنه يجري التحقيق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين..



3 قتلى وعشرات الجرحى بانفجار في مطعم المركز الخبري الوطني.

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