 قتلى في انفجار غاز بالصين.. ومشاهد تظهر

2021/10/21 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح عشرات في انفجار غاز على ما يبدو، في أحد المطاعم دمر شارعا مزدحما في مدينة صينية كبيرة، حسب وسائل الإعلام الحكومية.

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