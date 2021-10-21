2021/10/21 | 08:53 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاكم مصرف لبنان ينوي وقف تمويل استيراد البنزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/21 | 08:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم مصرف لبنان ينوي وقف تمويل استيراد البنزين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم مصرف لبنان ينوي وقف تمويل استيراد البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).