2021/10/21 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” TRUTH Social”، وهي شبكة تواصل اجتماعية جديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه ترامب “استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى”.وسيطلق التطبيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يعلن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي المركز الخبري الوطني.

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