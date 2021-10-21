بعد هجوم التنف.. الولايات المتحدة تتوعد بالرد

2021/10/21 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت القيادة الامريكية الوسطى انها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف ، في المثلث السوري العراقي الاردني، بالزمان والمكان المناسبين.واوضحت القيادة في بيان ، ان الهجوم على القاعدة، امس الاربعاء، متعمد وتم بطائرات مسيرة، وانها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.وكان موقع "سبوتنيك" الروسي اعلن مساء امس ان طائرة مسيرة مذخرة مجهولة ،استهدفت ، باربعة صواريخ ،القاعدة الامريكية في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، ، مشيرا الى ان اصوات الانفجارات سمعت بوضوح من على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية./ انتهى3

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