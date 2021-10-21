ادانة اممية لهجمات الحوثيين على السعودية ومطالبة بالوقف الفوري للتصعيد في اليمن

2021/10/21 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادان مجلس الامن الدولي، فجر اليوم ، هجمات جماعة /انصار الله/ الحوثية اليمنية على السعودية، داعيا الى وقف فوري للتصعيد في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.ووفق بيان حول اليمن ، ندد اعضاء مجلس الامن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية، ممؤكدين :" ان الاعتداءات في خليج عدن والبحر الاحمر تشكل خطرا كبيرا على الامن البحري للسفن" .وشدد مجلس الامن على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، منددا بتجنيد الاطفال واستخدامهم في الصراع.ودعا الى حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق اهداف سياسية، مطالبا جميع الجهات الفاعلة في اليمن بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل./انتهى3

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