مسابقة ملكة جمال فرنسا تواجه دعوى قضائية من قبل مجموعة نسوية.. ما السبب؟

2021/10/21 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رُفعت دعوى على مسابقة الجمال في فرنسا من قبل مجموعة ناشطة نسوية وثلاث متقدمات غير متأهلات بسبب شروط دخول تمييزية مزعومة.

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