استهداف قاعدة التنف بخمس طائرات مسيرة مفخخة

2021/10/21 | 09:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة تعرضت لهجوم منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة.

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