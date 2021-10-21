ارتفاع جديد لاسعار النفط العالمية

2021/10/21 | 09:15 - المصدر: عين العراق

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ارتفعت اسعار النفط لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة .فقد ارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا ، بنسبة 0.2 % الى 85.99 دولارا للبرميل، بعدما زاد 0.9 % في اليوم السابق.

وحسب نشرة رويترز الاقتصادية :" زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي لشهر تشرين الثاني المقبل، والتي انتهى اجلها يوم الاربعاء، 91 سنتا ، 1.1 % عند التسوية، بعدما لامست اعلى مستوى منذ تشرين الاول 2018.

كما صعدت عقود كانون الاول المقبل 37 سنتا ، 0.4 % ، الى 83.79 دولارا للبرميل.

وسجلت اسواق النفط اعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الاسبوع على خلفية ازمة الفحم والغاز العالمية التي ادت الى التحول الى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء

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