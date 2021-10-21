2021/10/21 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهور النادي الإنجليزي، عقب الفوز أمام أتلانتا الإيطالي بنتيجة 3-2 الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشر رونالدو، عبر حسابه […]
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ونشر رونالدو، عبر حسابه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يوجه رسالة للجمهور: لا نستسلم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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