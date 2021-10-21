2021/10/21 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، توجيها بشأن بدلات الايجار لعقارات التقاعد والضمان الاجتماعي.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الوزير عادل الركابي وجه بوضع آلية تنظم بدلات الايجار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات وزارية بشأن بدلات الايجار لعقارات التقاعد والضمان المركز الخبري الوطني.

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