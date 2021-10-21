خميرة الخبز - منير المجيد

2021/10/21 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد في سنوات الطفولة، كان شراء الخبز من فرن «أبو صباح» ترفاً، لذلك كانت أمّي تلجأ، مثل بقية نسوة الحي، إلى إستعمال تنّور الحاجّة أم سعيد.



ولأن الخَبْز يحتاج الخميرة، فإنّ تداول الأخيرة كان عادةً مُتبعة أيضاً.



فالتي عملت على تحضيرها لم تبخل على توزيعها، والتي ارتفع عجينها اكتفت بإعطاء قليل منها لتقوم جارتها بإضافتها إلى عجينها، وهكذا.



أمّي كانت ترسلني إلى الحاجّة تطلب منها «هڤ-;-يناً».



ولا غرابة أن ......





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