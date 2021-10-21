مد لحافك الى تخوم المستحيل - محمد مهاجر

2021/10/21 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -يقولون على قدر لحافك مد رجليك او مد رجلينك قدر لحافك.



ولان هذا القول قد يستخدم لتثبيط الهمم أحيانا فاننا يمكن ان نعدله ليكون: مد لحافك الى تخوم المستحيل ومد رجليك على قدر لحافك.



والمقصود ان الطموح هو الذى يقود الى تحقيق الهدف.



واثبت علماء النفس والاجتماع ان المهمة اذا كانت بالغة الصعوبة فان السواد الأعظم من الناس يعتبرونها مهمة تعجيزية وينفرون منها, واذا كانت في غاية السهولة فان الكثير من الن ......





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