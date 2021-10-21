#نادية_خلوف لا شيء أستطيع الكتابة عنه، فقط أسأل: هل لازلنا ندين العالم لأنّه لم ينصف السّوريين؟ بالطبع فإنّ إدانة العالم لأنّه سمح بقتل الأبرياء هي إدانة صحيحة .
لكن هل كان هذا هدف المعارضة التي يتزعمها الإسلام السّياسي ؟ بالطبع لا.
هم كانوا ينتظرون من الغرب أن يزيل الأسد ويعطيهم مكانه ، أعذرهم فهكذا قالت لهم دول النفط العربية ، وكما تعلمون أنّ الحرية في هذه الدول تعادل سويسرا !لم تكن سورية يوماً صال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات غير مترابطة - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات غير مترابطة - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).