حكايات غير مترابطة - نادية خلوف

2021/10/21 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا شيء أستطيع الكتابة عنه، فقط أسأل: هل لازلنا ندين العالم لأنّه لم ينصف السّوريين؟ بالطبع فإنّ إدانة العالم لأنّه سمح بقتل الأبرياء هي إدانة صحيحة .



لكن هل كان هذا هدف المعارضة التي يتزعمها الإسلام السّياسي ؟ بالطبع لا.



هم كانوا ينتظرون من الغرب أن يزيل الأسد ويعطيهم مكانه ، أعذرهم فهكذا قالت لهم دول النفط العربية ، وكما تعلمون أنّ الحرية في هذه الدول تعادل سويسرا !لم تكن سورية يوماً صال ......





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