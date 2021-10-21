شرفات المملكة الضائعة

2021/10/21 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريسان الخزعلي أضعتها ..ولماذا الندم ..؟!......،كانَ الذي بينكَ والوصولِ ..،إلى شُرفاتها ../مسافةَ أن تمسكَ الهدْبَ ..،مسافةَ المستظلِّ بكفّيهِ من لمعةِ البرقِ ..،مسافةَالشعْرِالطويلِوخطوةِاللمسةِالراجفه.....،أضعتها ..على خدّيكَ من نارها سعفةٌ ..،ومن ناركَ في خدّها غابه...مملكةً كانت ..أضعتها ..وإنَّ الشرفاتِ ناصيةٌ ..والشمسَ قربكَ واقفه ...

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