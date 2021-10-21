النفط يواصل الصعود مع تراجع المخزونات الأميركية

2021/10/21 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار النفط لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 85.99 دولار للبرميل، بعدما زاد 0.9 بالمئة في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي لشهر تشرين الثاني، والتي انتهى أجلها يوم الأربعاء، 91 سنتا أو 1.1 في المئة عند التسوية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2018.



كما صعدت عقود كانون الاول 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.79 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الاول إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.9 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الاول 2018، مما يشير إلى شح في السوق قد يستغرق الحد منه بعض الوقت.

وقالت إن مخزونات البنزين تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 217.7 مليون برميل، أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.

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