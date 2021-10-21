منظمة دولية: فرار الأفغان من بلادهم بشكل شرعي بات شبه مستحيل الآن

2021/10/21 | 09:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة العفو الدولية إنه بات من شبه المستحيل على الأفغان الفرار من بلادهم، بعد مرور شهرين على استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الخميس أن الدول المتاخمة لأفغانستان أغلقت حدودها أمام الفارين دون وثائق السفر اللازمة، مما ترك الكثيرين يحاولون الفرار بشكل غير قانوني فحسب.

ويأتى التقرير في الوقت الذي يقال فيه إن بعض الدول الأوروبية تعيد الأفغان بشكل غير قانوني.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى تمكين الأفغان من الفرار بسرعة ودون بيروقراطية مفرطة، ومنح الأشخاص الأكثر ضعفا تأشيرات لأسباب إنسانية.

وكانت حركة طالبان قد استولت على البلاد في منتصف أغسطس(آب) بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والغربية من البلاد.

ونظمت حكومات في جميع أنحاء العالم رحلات جوية سريعا لإعادة مواطنيها إلى أوطانهم وسعت إلى مساعدة الموظفين المحليين.

غير أن عددا لا يحصى من الأشخاص لم يتمكنوا من الفرار وظلوا محاصرين في أفغانستان يتملكهم الخوف من القمع والانتقام من جانب الطالبان.

كما تعاني البلاد من أزمة نزوح، حيث نزح الكثيرون داخليا مع فرارهم من القتال في جميع أنحاء البلاد.

وتزداد الأوضاع سوءاً في أفغانستان بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مع مخاوف من أن يزداد هذا الوضع سوءاً بسبب الجفاف والشتاء المقبل.

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