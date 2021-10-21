ترامب يطلق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي

2021/10/21 | 09:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم “تروث سوشل”، في خطوة تأتي بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب في يناير(كانون الثاني) بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب في بيان “لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”، مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

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