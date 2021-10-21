الصحة: العراق متأخر عن نسب التلقيح في العالم

2021/10/21 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبــدت وزارة الـصـحـة تــفــاؤلاً يـشـوبـه الـحـذر إزاء المـوقـف الـوبـائـي فـي الـبـلاد وانـخـفـاض إصـابـات كـورونـا.وقــال مـديـر قـسـم تـعـزيـز الصحة فـي الوزارة هيثم العبيدي في تصريح صحفي إن “المتعارف عليه في عالم الفايروسات […]

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