إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد: احذر أن تقع في هذه الأخطاء

2021/10/21 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة- يمكن لهاتفك الأندرويد أن يفعل أكثر من أي جهاز يعمل بنظام iOS، وقد دفعت أقل مقابل الامتياز.هناك مشكلة واحدة فقط: أنت تستخدمه بشكل خاطئ.

من المحتمل أنك ترتكب بعض أخطاء الاستخدام الأساسية التي تمنعك من تحقيق أقصى استفادة من جهازك.



إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لتجنب المخاطر الأكثر شيوعًا لملكية Android.

- كيف تزيد من فعالية جهاز أندرويد؟تعتبر وسادات الشحن اللاسلكي أكثر ملاءمة من أجهزة الشحن السلكية ولكن هذا ليس السبب الوحيد لاستخدامها: فهي توفر بعض الحماية لمنفذ شاحن هاتفك.



لا يتعرض أي جزء آخر من هاتفك لهذا القدر من التلف، وعندما يتوقف منفذ الشاحن عن العمل يكون هاتفك في طريقه للإلقاء في سلة المهملات.إذا كنت تستخدم هاتف Android حديثًا ولم تقم بتدميره مسبقاً فلديك بالفعل حماية من الفيروسات: يمكن أن تستنزف تطبيقات مكافحة الفيروسات بطاريتك دون تقديم فائدة كبيرة.



وجدت إحدى الدراسات أن 66% من تطبيقات Android لمكافحة الفيروسات لا تعمل في الواقع.صحيح أن فيروسات Android موجودة بالفعل لكنها نادرة نسبيًا، تجنب تنزيل التطبيقات التي لا تثق بها وابتعد عن مواقع الويب الخطيرة.إذا قررت تنزيل أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات ، فقم بإجراء الكثير من البحث قبل اختيار أحدها.



تشمل الخيارات المشروعة Bitdefender و AVG Antivirus.يتباطأ هاتفك تدريجيًا.



حان الوقت لهاتف جديد، أليس كذلك؟ اعتقاد خاطئ، في حين أن معظم الهواتف تتباطأ مع الاستخدام المتكرر فإن أسباب التباطؤ لا علاقة لها بنقص قوة المعالجة.



يمتلئ معظم المستخدمين هواتفهم بالتطبيقات مما يترك مساحة تخزين صغيرة لعمليات التشغيل الضرورية.إذا كان هاتفك يتباطأ فقم بمعالجة المشكلة عن طريق حذف التطبيقات غير الضرورية.



تحقق من خيارات نظام جهازك لمعرفة ما إذا كانت التطبيقات تعمل في الخلفية؛ إذا لم يكونوا بحاجة إلى التشغيل باستمرار فقم بإزالتهم أذوناتهم وأعد تشغيل هاتفك بانتظام ، وإذا كان جهازك لا يزال بطيئًا ، ففكر في إعادة ضبطه على إعدادات المصنع.- نصائح للتعامل مع هاتفك الأندرويدوفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث المستهلك NPD Group في عام 2013 فإن حوالي 25% من مستخدمي الهواتف الذكية لا يستخدمون حماية و 70% من هؤلاء المستهلكين غير المحميين كانوا من مستخدمي Android بينما كان 20% فقط من مستخدمي iPhone.



بغض النظر عن تصميم هاتفك فأنت بحاجة إلى حافظة توفر حماية كافية.ابحث عن حالة تمتد إلى ما بعد حواف شاشة هاتفك.



يجب أن يساعد ذلك في توفير الحماية من الصدمات في حالة السقوط التي لا مفر منها عمليًا. إذا كانت الحافظة تغطي الجزء الخلفي من هاتفك فقط فإنها لا تفعل الكثير في الواقع.



يمكن أن تكون واقيات الشاشة استثمارًا مفيدًا إذا احتفظت بهاتفك في جيبك.غالبًا ما تؤدي حافظات الهواتف الرخيصة المهمة على ما يرام.



تأكد من اختيار خيار مناسب لهاتفك وقاوم إغراء اختبار حالتك عن طريق ضربها بمطارق أو أشياء أخرى.من الناحية المثالية يجب أن تحتفظ بهاتفك في علبته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع استثناء واحد.



تُخرج الهواتف الذكية الحديثة الحرارة من خلال لوحاتها الخلفية وإذا كانت العلبة الثقيلة تمنع الحرارة من الهروب فلا مكان تذهب إليه.في ظل الظروف العادية لا يمثل ذلك مشكلة ولكن إذا كان ارتفاع درجة حرارة هاتفك لأسباب أخرى فقد تعرضه الحالة للخطر.- تقليل مخاطر للهاتف الأندرويداشحن هاتفك متى استطعت لا فائدة من تشغيل البطارية بنسبة 0 في المائة قبل كل إعادة شحن، انزع الحافظة وضع الجهاز على سطح صلب ومستوٍ.



ولا تترك هاتفك على سريرك أثناء شحنه فهذه وصفة لإشعال حريق في المنزل.



لقد تم تحذيرك!نبحث جميعًا عن طرق لتحقيق أقصى استفادة من بطارياتنا ويبدو إغلاق التطبيقات أمرًا لا يحتاج إلى تفكير.



في بعض الأحيان يمكن أن تستخدم التطبيقات قدرًا هائلاً من قوة المعالجة في الخلفية، إذا كنت تغلق تطبيقًا فقط لفتحه مرة أخرى بعد بضع دقائق فأنت لا توفر الطاقة بإغلاقه.تم تصميم أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة لإدارة الموارد بشكل فعال.



حتى إذا كان التطبيق مفتوحًا في الخلفية فقد لا يستهلك قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة وسيستخدم أكثر بكثير عند تشغيله.



ما لم يكن لديك سبب واضح لإغلاق التطبيق، ثق بهاتفك للتعامل مع المهام المتعددة.في حين أن إغلاق التطبيقات الفردية غالبًا ما يكون عديم الفائدة فإن إعادة تشغيل هاتفك يمكن أن يحسن الأداء وعمر البطارية.



خلال النهار يقوم هاتفك بقراءة البيانات وكتابتها باستمرار وتخزين قدر كبير من المعلومات في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة به.تؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى مسح ذاكرة الوصول العشوائي وإغلاق جميع تطبيقاتك، مما يسمح لهاتفك بإجراء بعض الصيانة الأساسيةلست بحاجة إلى إعادة تشغيل هاتفك كل يوم ولكن حاول إعادة التشغيل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.أغلق هاتفك تمامًا وانتظر حوالي دقيقة قبل إعادة تشغيله.



ستلاحظ على الأرجح أداءً أفضل وأعطالًا أقل للتطبيقات ولكن حتى إذا لم تلاحظ هذه الفوائد على الفور فهذه ممارسة مهمة يجب وضعها في الاعتبار.إذا كان بهاتفك فتحة توسعة للذاكرة الخارجية فاستخدمها.



فقط تجنب بطاقات الذاكرة الرخيصة والتي تكون أكثر عرضة لتلف البيانات من البدائل عالية الجودة.



في بعض الحالات تكون أبطأ أيضًا.هواتف الأندرويد: كيف تحافظ عليها؟شريطة أن يدعم هاتفك ذاكرة خارجية يجب عليك استخدامها.



تتعطل كل ذاكرة الفلاش بمرور الوقت ، وتصبح أقل استقرارًا وأكثر عرضة لتلف البيانات.



من خلال تخزين البيانات على بطاقة الذاكرة الخاصة بك يمكنك تقليل تآكل الذاكرة الداخلية لجهازك مما قد يؤدي إلى إطالة عمر جهازك.إذا كان لديك بطاقة فلاش مثبتة فتأكد من استخدامها بشكل صحيح.



يمكنك نقل العديد من التطبيقات إلى وحدة التخزين الخارجية عن طريق الضغط عليها مطولاً على شاشتك الرئيسية وتحديد معلومات التطبيق والنقر على التخزين.



يمكنك أيضًا تبديل مواقع تخزين البيانات لتطبيقات الموسيقى والكاميرا على الرغم من أن العملية الدقيقة تختلف باختلاف التطبيق.مخاطر الهواتفيمكن أن تشتعل النيران في بطاريات الهاتف المهملة في ظل ظروف معينة.



إنه نادر للغاية وفي معظم الحالات ستتوسع البطارية بشكل كبير قبل أن تصبح خطيرة، مما يؤدي إلى تفكك غلاف الهاتف.عندما تحصل على هاتف جديد قم ببيع الهاتف القديم أو التبرع به لجمعية خيرية.



لا ترميها بعيدا.



يمكن أن تؤدي بطاريات الليثيوم المهملة إلى إحداث فوضى في مرافق النفايات.



إذا لاحظت أن الهاتف القديم بدأ ينتفخ فاتصل بمرفق معالجة النفايات المحلي على الفور.غالبًا ما تكون أجهزة الشحن الرخيصة ذات عزل محدود مما يمنعها من توزيع الكهرباء على هاتفك بالتساوي.



لقد تم بناؤها بشكل سيئ ومن المرجح أن تلحق الضرر بهاتفك أو الأسوأ من ذلك أن تشعل حريقًا.



لا تخاطر.لست بحاجة إلى إلغاء جميع أجهزة الشحن العامة ولكن عليك اختيار المنتجات ذات التصنيف العالي من العلامات التجارية المعروفة.



إذا لم تتمكن من البحث عن شاحن قبل شرائه فلا تشتريه. في بعض الحالات قد يكون الهاتف غير المؤمَّن أو الهاتف الذي يعمل مع أي شركة اتصالات أقل تكلفة مما تدفعه مقابل نفس الهاتف من خلال خطة مقدم الخدمة.



هذا ليس صحيحًا مع كل هاتف ولكن الأمر يستحق الدراسة إذا كنت في السوق لشراء هاتف جديد.

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