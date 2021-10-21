إلغاء الانتخابات العراقية من جديد.. قيادي صدري:

2021/10/21 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في التيار الصدري النائب السابق رياض المسعودي، اليوم الخميس، على الدعوات السياسية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم) ان "دعوات بعض الجهات والشخصيات السياسية التي تهدف الى الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة هي مجرد حلم لدى الاطراف الخاسرة التي لم يصوت لها الشعب العراقي، لاسيما ان هذه الدعوات غير قانونية وغير دستورية".

وبين ان "الانتخابات البرلمانية المبكرة، تم الاعتراف بها داخليا وخارجياً ومن قبل المجتمع الدولي، الذي كان حاضر وراقب وشاهد مدى نزاهة العملية الانتخابية، ولهذا نعتقد ان الأيام القليلة المقبلة، سوف تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات المبكرة".

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