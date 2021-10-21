2021/10/21 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا السياسي المستقل ثائر الزبيدي الحكومة الى اعادة سعر صرف الدولار .وقال الزبيدي في بيان صحفي:" بات من الضروري اعادة قيمة الدينار العراقي، العملة الوطنية ، بعد ارتفاع سعر برميل النفط الى اكثر من 80 دولارا وبارتفاع مستمر منذ شهور ".واكد :" ان ارتفاع سعر صرف الدولار اثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد وعلى عمل القطاعات الصناعية و التجارية والزراعية ".ودعا الحكومة الى :" الاعلان بكل شفافية عن الفارق الكبير بين سعر برميل النفط المحدد في الموازنة المالية وبين السعر الحقيقي للبيع وكيف يتم تبويب فروقات المبالغ"./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبيدي يدعو الحكومة للاعلان عن كيفية تبويب فروقات سعر النفط في الموازنة ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبيدي يدعو الحكومة للاعلان عن كيفية تبويب فروقات سعر النفط في الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).