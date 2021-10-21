تفكيك عبوة ناسفة على الطريق بين بابل والديوانية

2021/10/21 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ فككت القوات الامنية عبوة ناسفة جنوب الحلة مركز محافظة بابل .وقال مصدر امني :" ان خبراء المتفجرات في قيادة شرطة بابل، فككوا عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق بين بابل والديوانية ، عند ناحية الشوملي ".واضاف :" ان العبوة تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات ، وتم تفكيكها دون حادث "./ انتهى

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