2021/10/21 | 09:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدت وزارة الصحة تفاؤلاً يشوبه الحذر إزاء الموقف الوبائي في البلاد وانخفاض إصابات كورونا، وبينما اشترطت الوصول إلى التغطية المجتمعيَّة بتلقيح المواطنين لرفع القيود المفروضة، أكدت أنه لا مانع من تلقي الجرعة الثالثة للمواطنين الملقحين بجرعتين في حال إقرارها في العراق من قبل منظمة الصحة العالمية.ونقلت جريدة الصباح شبه الرسمية، عن مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، إنَّ “المتعارف عليه في عالم الفيروسات بجميع أنواعها أنها معرضة للطفرات الجينية القصيرة المدى وبعيدة الأثر، وتعود هذه التحورات الجينية بسبب نزول موجات وبائية لفيروس معين”، مؤكداً أنَّ “العراق لم يصل حتى الآن إلى الموجة الرابعة لفيروس كورونا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: لا مانع من تلقي الجرعة الثالثة للملقحين في هذه الحالة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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