نجل سعد الجبري: والدي يكسر صمته بعد 4 سنوات من احتجاز عمر وسارة في السعودية

2021/10/21 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، أن والده قرر كسر صمته بعد فشل محاولاته على مدار 4 سنوات في إطلاق سراح طفليه عمر وسارة من المملكة العربية السعودية.

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