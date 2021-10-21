كاميرا توثق لحظة وقوع انفجار هائل في الصين

2021/10/21 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 33 آخرون في أعقاب انفجار قوي في مطعم بمبنى سكني وتجاري متعدد الاستخدامات في مدينة شنيانغ بشمال شرق الصين صباح الخميس، وفقًا لبيان نشرته السلطات المحلية.

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