مكتب رئيس الوزراء يستجيب لطلب اللاعب مصطفى وهيب

2021/10/21 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجيوجَّه مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بدعم مشاركة المنتخب الوطني للكيوكوشنكاي في بطولة العالم التي ستنطلق شهر تشرين الثاني المقبل في بولندا بعد مناشدة من لاعب المنتخب الوطني مصطفى وهيب عبر وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، :" باسم اتحاد اللعبة اتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدعمه لشريحة الرياضيين والأبطال بشكل عام ولاتحاد الكيوكوشنكاي في مشاركته ببطولة العالم ، والشكر موصول لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال لدعمه في تذليل العقبات والتكفل بجميع مصاريف وفد المنتخب الوطني ولاعبي الخط الاول". وكانت مشاركة العراق في بطولة العالم للكيوكوشنكاي المقرر اقامتها في بولندا مهددة بالإلغاء بسبب قلة التخصيص المالي لاتحاد اللعبة.

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