البنك المركزي يؤكد استمراره بتوفير التمويل للمصرف العقاري لإنجاز معاملات القروض

2021/10/21 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، استمراره بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري لإنجاز معاملات إقراض المواطنين.

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وقال مصدر مخول في البنك للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (21 تشرين الاول 2021)، إن "البنك المركزي مستمر بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري لإنجاز معاملات إقراض المواطنين الذين سجَّلوا لغاية 15 أيلول 2021 على الوحدات السكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية".

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