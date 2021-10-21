"أكثر عدوى من دلتا".. مخاوف من سلالة متحورة جديدة في روسيا

2021/10/21 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، عن تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا "يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا"، بحسب ما نقلت رويترز.

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