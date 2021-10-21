الصحة تشترط الوصول الى التغطية المجتمعية بتلقيح المواطنين لرفع قيود كورونا

2021/10/21 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدت وزارة الصحة تفاؤلاً يشوبه الحذر إزاء الموقف الوبائي في البلاد وانخفاض إصابات كورونا، وبينما اشترطت الوصول إلى التغطية المجتمعيَّة بتلقيح المواطنين لرفع القيود المفروضة، أكدت أنه لا مانع من تلقي الجرعة الثالثة للمواطنين الملقحين بجرعتين في حال إقرارها في العراق من قبل منظمة الصحة العالمية.ونقلت جريدة الصباح شبه الرسمية، عن مدير قسم […]

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