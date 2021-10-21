2021/10/21 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الخميس، البدء بالعمل بإصدار اللوحات المرورية في إقليم كردستان.وقال الغانمي في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بدأنا العمل في اصدار لوحة ارقام موحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يصدر تنويها بشأن لوحات السيارات في الإقليم المركز الخبري الوطني.

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