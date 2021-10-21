شنكالي: توافق الصدريين والإطار التنسيقي سينهي الإعتصام

2021/10/21 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح المرشح الفائزعن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي نهاية الاعتصام سيكون بالتوافق على تشكيل حكومة بين الصدريين والإطار التنسيقي.

وقال شنكالي إن الماكنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني فهمت القانون وحصلت على هذه المقاعد، معتبرا أن الماكنات الانتخابية لبعض الأحزاب لم تقرأ القانون بشكل جيد ما تسبب بخسارتهم.

وأكد شنكالي، أنه لا يوجد تزوير في الانتخابات الأخيرة ولو كان هناك استهداف لخصم التيار الصدري في الانتخابات لجرى ضد دولة القانون.

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