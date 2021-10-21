2021/10/21 | 10:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول عسكري في القيادة الوسطى الأميركية، تعرّض قاعدة التنف على الحدود العراقية السورية لقصف صاروخي ولا إصابات في صفوف القوات الأميركية, مبينة احتفاظها بحق الرد على الهجوم.

وأكد المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكابتن بيل أوربن، إن التقديرات الأولية تشتبه في قيام فصائل مدعومة من إيران باستهداف التنف والتحقيقات جارية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة التحالف الدولي، دوت نتيجة قصف من طائرات مسيرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة الوسطى الأميركية تتهم فصائل موالية لايران بالهجوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة الوسطى الأميركية تتهم فصائل موالية لايران بالهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).