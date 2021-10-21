توجيه من مكتب الكاظمي يتعلق بالمنتخب الوطني للكيوكوشنكاي

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيهاً يتعلق بالمنتخب الوطني للكيوكوشنكاي.

ووجه مكتب الكاظمي، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بدعم مشاركة المنتخب الوطني للكيوكوشنكاي في بطولة العالم التي ستنطلق شهر تشرين الثاني المقبل في بولندا.

وجاء التوجيه، بعد مناشدة من لاعب المنتخب الوطني مصطفى وهيب.

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