القبض على 11 سوريا مخالفا لشروط الاقامة في ديالى

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

ألقت القوات الأمنية، اليوم الخميس، القبض على 11 سورياً مخالفاً لشروط الإقامة في ديالى.

وقال بيان للاستخبارات العسكرية تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه " ضمن مهامها للقبض على المتسللين ومخالفي شروط الاقامة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى التابعة لقيادة عمليات ديالى من القاء القبض على أحد عشر سوريا مخالفين للإقامة القانونية في منطقة خضران ناحية قره تبه بقضاء خانقين قادمين من الاقليم باتجاة العاصمة".

وأضاف أنه "تم تسليم المعتلقين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ".

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