مكافحة الإرهاب يرد على اتهام رئيسه ببيع أصوات ناخبي الجهاز للكاظمي

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، على اتهام رئيسه ببيع أصوات ناخبي الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر الجهاز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب ينفي الوثيقة المعروضة أدناه والتي تم تداولها في الأوساط الإعلامية من قبل بعض الجهات المغرضة التي تفتقر للمصداقية ".

وأضاف البيان، أن "الجهاز يؤكد أن هذه الوثيقة مزورة ولاصحة لها ".

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