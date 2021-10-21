طقس متباين ودرجات حرارة دون 30 مئوية ببعض المناطق .. اليومين المقبلين

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة دون 30 مئوية ببعض المناطق.وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الجمعة سيكون بعموم المناطق صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ س بمدى رؤية (8-10)كم" .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 15 مئوية والعظمى 32 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى وديالى 13 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 21 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 25 مئوية واعلاها في البصرة 36 مئوية.اما طقس يوم السبت المقبل فسيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا الى غائم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س بمدى رؤية (8-10)كم.وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س ، بمدى رؤية (6-8)كم.وتبقى درجات الحرارة دون تغيير./انتهى3

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