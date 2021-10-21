الحكيم والخنجر يؤكدان اهمية النظر بكل الطعون ضمن المسار القانوني

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مع رئيس تحالف عزم خميس الخنجر ، تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات.واكد الجانبان ، حسب بيان لمكتب الحكيم ، اهمية النظر بكل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين، واتباع المسار القانوني و السلمي في ذلك.ودعا الحكيم الجميع الى الانتصار للمصلحة العراقية التي تسمو على كل المصالح الخاصة، مبينا :" ان الانتخابات جاءت لمعالجة ازمة سياسية شهدها العراق في عام 2019 ، لذا لابد ان تدعم نتائج الانتخابات المسار السياسي وتمنع حصول ازمة جديدة ".واشار الى :" ان الازمات السياسية تخاطر بمصالح الجمهور ، حيث ينتظر مجلس النواب القادم الكثير من الاستحقاقات على المستويين الوطني والدولي "./انتهى3

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