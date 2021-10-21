انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2021/10/21 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر بيع الدولار 148,250 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار أما في الشمال فبلغت الأسعار اليوم: سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار وفي الجنوب: سعر بيع الدولار 148,250 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار

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